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لبنان

الخازن: كل التعازي للصديق جورج وسوف وعائلته

Lebanon 24
07-01-2023 | 08:18
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قدّم النائب فريد هيكل الخازن التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف وعائلته بوفاة نجله وديع.


وقال الخازن عبر حسابه على "تويتر": "‏كلّ التعازي الحارة للصديق جورج وسوف وعائلته ورحم الله نجله الحبيب وديع. ندعو لهم من كل قلبنا بنعمة الصبر والسلوان".
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فريد هيكل الخازن

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