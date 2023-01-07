الخازن: كل التعازي للصديق جورج وسوف وعائلته

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قدّم النائب فريد هيكل الخازن التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف وعائلته بوفاة نجله وديع.وقال الخازن عبر حسابه على "تويتر": "‏كلّ التعازي الحارة للصديق جورج وسوف وعائلته ورحم الله نجله الحبيب وديع. ندعو لهم من كل قلبنا بنعمة الصبر والسلوان".