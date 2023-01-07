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لبنان

الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية

Lebanon 24
07-01-2023 | 09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 43300 و43500 ليرة للدولار الواحد.

بينما كان سعر صرف الدولار يتراوح صباحا في السوق الموازية ما بين 44300 و44400 ليرة للدولار الواحد.
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