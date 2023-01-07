الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 43300 و43500 ليرة للدولار الواحد.







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بينما كان سعر صرف الدولار يتراوح صباحا في السوق الموازية ما بين 44300 و44400 ليرة للدولار الواحد.