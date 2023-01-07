إطلاق نار وجرحى في شحيم.. هذا ما كشفه مصدر أمني

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نقل 3 شبان من بلدة شحيم الى المستشفى المركزي في مزبود، مصابين بطلقات من بندقية صيد.وأشارت مصادر أمنية لـ"الوكالة الوطنية" الى ان "مطلق النار أحد الاقارب والأسباب خلافات شخصية وعائلية، وقد تم توقيف مطلق النار لدى مخفر شحيم".وأفادت "الوطنية للإعلام" بأن حالة المصابين مستقرة.