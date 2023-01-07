16
o
بيروت
16
o
طرابلس
5
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار وجرحى في شحيم.. هذا ما كشفه مصدر أمني
Lebanon 24
07-01-2023
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل 3 شبان من بلدة شحيم الى المستشفى المركزي في مزبود، مصابين بطلقات من بندقية صيد.
وأشارت مصادر أمنية لـ"الوكالة الوطنية" الى ان "مطلق النار أحد الاقارب والأسباب خلافات شخصية وعائلية، وقد تم توقيف مطلق النار لدى مخفر شحيم".
Advertisement
وأفادت "الوطنية للإعلام" بأن حالة المصابين مستقرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
16:10 | 2023-01-06
06/01/2023 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
Lebanon 24
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
05:20 | 2023-01-07
07/01/2023 05:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعواصف والمنخفضات.. سيناريو شتاء 2022 في لبنان سيتكرر!؟
Lebanon 24
استعدوا للعواصف والمنخفضات.. سيناريو شتاء 2022 في لبنان سيتكرر!؟
03:01 | 2023-01-07
07/01/2023 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا دمعة عيني".. فيديو يدمي القلب لجورج وسوف يتحدث فيه عن نجله الراحل
Lebanon 24
"هيدا دمعة عيني".. فيديو يدمي القلب لجورج وسوف يتحدث فيه عن نجله الراحل
01:07 | 2023-01-07
07/01/2023 01:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
05:36 | 2023-01-07
07/01/2023 05:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2023-01-07
القاضي عويدات لـ"لبنان 24": رياض سلامة ليس من بين الأشخاص المطلوب استجوابهم
02:00 | 2023-01-07
عندما يهدّد "التيار" بالنزول إلى الشارع
12:09 | 2023-01-07
"متعاقدو الأساسي" دعوا للإضراب بدءاً من يوم الإثنين
11:30 | 2023-01-07
عبر "تويتر".. الشيخ نعيم قاسم يكشفُ آخر دولة زارها مؤخراً
11:28 | 2023-01-07
رئيسة رابطة التعليم الثانوي تستقيل من منصبها
11:11 | 2023-01-07
مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
07/01/2023 19:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
07/01/2023 19:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
07/01/2023 19:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact