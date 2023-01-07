مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)

اتجهت الانظار اليوم الى مراسم العزاء بوفاة وديع جورج وسوف، حيث غصّت كنيسة القديس نيقولاوس في الاشرفية بالمعزين من ساعات الصباح الاولى حيث اتجه كل محبي عائلة الوسوف للوقوف الى جانب اهل الفقيد.

وتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهرت والدة وديع، السيدة شاليمار شبلي الى جانب سلطان الطرب بمشهد مؤثر ابكى الجميع. (الجديد)

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