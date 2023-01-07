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لبنان

رئيسة رابطة التعليم الثانوي تستقيل من منصبها

Lebanon 24
07-01-2023 | 11:28
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أعلنت رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز أعلنت استقالتها من مركزها، بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية بحسب ما ذكرت قناة الـLBCI. 
وأصدرت محرز بياناً جاء فيه: "أتوجه إليكم بكل محبة وأخاطبكم بكل صدق وشفافية، فأنا منذ لحظة استلامي رئاسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عاهدت نفسي أن أحمل هم الأساتذة وأن أدافع عن حقوقهم بكل ما أوتيت من عزم. لم أعتد أن أسطّر للناس بطولات من ورق ولم أرسم لهم أحلاماً وأوهاماً كاذبة، انطلاقاً من إيماني بأنه من الاحترام للنفس أن تحترم الناس وأن تصدقهم قولاً وفعلاً. 
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لم أتأخر يوماً عن مواكبة الأساتذة الزملاء، ولم أدّخر جهداً أو أتقاعس عن المطالبة بحقوقهم وتيسير أمورهم. إزاء كل الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة للقيام بواجبي، وجدت نفسي عرضة للتشهير والتخوين، ولم أسلم من الكلام النابي المسيء والاتهامات الشخصية لي باستلام وظيفة خارج لبنان أو بتقاضي راتب إضافي من الوزارة".
وأضافت: "تجدر الإشارة هنا إلى أن مهامي في الراطبة ومتابعة الشؤون المتعلقة بهذه المهام، كانت تغطى من راتبي الخاص وكنت أتابع بلا كلل ولا ملل دون التوقف عند هذه النقطة، فالعين التي تربت على القناعة لا تغريها المناصب".
وأكملت: "نعم وبكل فخر أنتمي إلى مدرسة الشهيد رفيق الحريري المعلم العصامي الذي كان الداعم الأول والرئيسي لقطاع التربية والتعليم. أنا ابنة تيار المستقبل الذي كان دائماً يقف إلى جانب الأساتذة ويعني بالشأن التربوي". 
وختمت: "لست من الأشخاص الانهزاميين، وأعلن استقالتي من منصبي مرتاحة الضمير مع أسفي لما وصلت إليه الأمور، داعية الله أن يتطلف بهذا البلد وبشعبه وخاصة أساتذته ومعلميه".
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