Advertisement

لبنان

عبر "تويتر".. الشيخ نعيم قاسم يكشفُ آخر دولة زارها مؤخراً

Lebanon 24
07-01-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1026710-638087134944454990.jpg
Doc-P-1026710-638087134944454990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر" قائلاً: "عدت من إيران مطمئناً على وضعها المستقر بعد أحداث الشغب الأخيرة. لقد بنت أميركا ومن معها آمالا كبيرة بعدوانهم الإعلامي والسياسي والإرهابي على إيران وفشلوا، فالحياة عادية ونشطة. إيران تتقدم وتتألق".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2023-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:43 | 2023-01-07
15:05 | 2023-01-07
14:20 | 2023-01-07
14:05 | 2023-01-07
13:35 | 2023-01-07
13:25 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website