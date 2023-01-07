عبر "تويتر".. الشيخ نعيم قاسم يكشفُ آخر دولة زارها مؤخراً

غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر" قائلاً: "عدت من إيران مطمئناً على وضعها المستقر بعد أحداث الشغب الأخيرة. لقد بنت أميركا ومن معها آمالا كبيرة بعدوانهم الإعلامي والسياسي والإرهابي على إيران وفشلوا، فالحياة عادية ونشطة. إيران تتقدم وتتألق".

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