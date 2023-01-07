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لبنان

ما جديد إصابات "الكوليرا" في لبنان؟

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:14
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة استقر عند 671".
 
مع هذا، فقد أوضحت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة، علماً أنّ العدد التراكمي للوفيات 23".
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