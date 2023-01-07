ما جديد إصابات "الكوليرا" في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة استقر عند 671".

مع هذا، فقد أوضحت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة، علماً أنّ العدد التراكمي للوفيات 23".

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