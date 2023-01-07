14
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من متعاقدي "الثانوي" و "الأساسي": لخوض معركة الحفاظ على المدرسة الرسمية
Lebanon 24
07-01-2023
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي اجتماعاً اليوم عبر تقنية زوم، وتم التداول في آخر المستجدات فيما خصَّ مطالب الأساتذة المتعاقدين.
وبعد الاجتماع، صدر البيان التالي:
"عُدنا إلى التعليم بناءً لوعود جديّة من معالي وزير التربية بأنّه سوف يدفع حوافز مالية شهرياً 130$، وتقديم مساعدة إجتماعية 180$ على نسق العام الماضي، ودفع بدل النقل ومتأخرات الحوافز المالية عن العام المنصرم، ودفع مستحقات الزملاء المستعان بهم، والمواد الاجرائية. وجاء هذا الكلام في اجتماع 28 أيلول 2022، واليوم بعد مضي حوالي الاربعة أشهر لم يتم دفع أي من المستحقات أعلاه، لا بالعكس جاء موقف الدول المانحة سلبياً اتجاه دعم الاساتذة بالحوافز المالية (130$) ما زاد الطين بلّة، فبدل النقل يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء الذي يستحيل أن يمرّ لا بمرسوم جوال ولا بإنعقاد لجلسة مجلس وزراء، عدا عن المطالبة الدائمة بالعقد الكامل عن عامين متتاليين، ويحتاج أيضا إلى توافق من مختلف الكتل النيابية وإنعقاد جلسة تشريعية وهذا الامر مستبعد حالياً".
Advertisement
وأضاف: "أما بالنسبة لمستحقات الفصل الأول (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) لم يتم جمع الجداول من مختلف المناطق التربوية في التعليم الاساسي وهذا يعود الى تلكؤ مديري المدارس ولم نرَ أي محاسبة من جانب الوزارة، أما بالنسبة لجداول الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ما تزال قابعة في وزارة التربية. وللعلم، فإننا بعد المؤتمر الصحافي لمعالي وزير التربية الذي عُقد نهار الخميس في 5/1/2023، والذي اعلن فيه عن نيته بدفع فريش (5$) كبدل إنتاجية للهيئة التعليمية عن كل يوم تعليمي، والتي لا تلبي تطلعات الاساتذة المتعاقدين، طلبنا خلال اللقاء سلفة بدل إنتاجية سريعة فريش والتسريع في دفع المستحقات المالية للفصل الاول والمتأخرات عن العام المنصرم، والحفاظ على ساعاتنا التعاقدية لجهة الاضرابات والأعطال القسرية التي لا ذنب لنا فيها. وبكل شفافية لم نلقَ تجاوباً جدياً".
وأكمل: "أيتها الزميلات والزملاء الأساتذة المتعاقدين، لقد عرضت اللجان عليكم فكرة الاعتصام أمام وزارة التربية ومن ثم تقييم الامور ولكن ظروفكم المادية القاهرة لا تسمح بتكبد تكاليف المشاركة في الاعتصام، وأن فكرة الاضراب المفتوح والجلوس في المنازل لا تحصل حقوقاً. بناءً على ما تقدّم أعلاه من ظروف مادية قاهرة وقاسية وصعبة يعيشها الاساتذة المتعاقدون، ولقلّة الإمكانيات المادية للأساتذة عن الوصول الى مراكز عملهم، فنحن كمتعاقدين نحمل المسؤولية الكاملة الى وزارة التربية ووزارة المال ولجنة التربية النيابية يإيصال الأمور إلى عجزنا عن تنفيذ ساعاتنا وعدم تحصيل لقمة عيشنا، وحرمان طلابنا من التعليم وجر القطاع الرسمي الى المجهول، وندعو جميع اركان الدولة لخوض معركة الحفاظ على المدرسة الرسمية بدل رمي المسؤولية على كاهل الأساتذة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
Lebanon 24
من هي الفنانة اللبنانية التي ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة؟ (صور)
05:20 | 2023-01-07
07/01/2023 05:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
16:10 | 2023-01-06
06/01/2023 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعواصف والمنخفضات.. سيناريو شتاء 2022 في لبنان سيتكرر!؟
Lebanon 24
استعدوا للعواصف والمنخفضات.. سيناريو شتاء 2022 في لبنان سيتكرر!؟
03:01 | 2023-01-07
07/01/2023 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
Lebanon 24
أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين
05:36 | 2023-01-07
07/01/2023 05:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا دمعة عيني".. فيديو يدمي القلب لجورج وسوف يتحدث فيه عن نجله الراحل
Lebanon 24
"هيدا دمعة عيني".. فيديو يدمي القلب لجورج وسوف يتحدث فيه عن نجله الراحل
01:07 | 2023-01-07
07/01/2023 01:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:43 | 2023-01-07
ما الذي تخشاهُ تل أبيب في لبنان؟ مسؤول في "حزب الله" يُجيب
15:05 | 2023-01-07
بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)
14:20 | 2023-01-07
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
14:05 | 2023-01-07
ديبلوماسيّ ياباني يستذكر لبنان بصورة رائعة.. ماذا قال؟
13:35 | 2023-01-07
"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!
13:25 | 2023-01-07
مسؤولٌ عسكريّ إيراني: "حزب الله" ليس دولة!
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
07/01/2023 23:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
07/01/2023 23:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
07/01/2023 23:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact