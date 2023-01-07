"مواجهة قد تنطلق من الجنوب".. ماذا كشف تقرير إسرائيلي عن "حزب الله"؟

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نشرَ موقع "إنتلي تايمز" الإسرائيلي تقريراً نسب فيه كلاماً إلى مصدر أشار إلى أن جهة غربية سلمت لبنان رسالة مفادها أن "حزب الله" سمح لناشطين من حركة "حماس" بحرية العمل في جنوب لبنان والتخطيط للعمل ضد إسرائيل، الأمر الذي سينتج عنه رد فعل عنيف.وأشار الموقع إلى أن "الناشطين يتجهزون لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في أي مواجهة مقبلة"، وأضاف: "ومن النشطاء: نديم دوافشة وأحمد حمدان عبد الله، وسمير بندي من الآليات الأمنية ومسؤول الاتصال مع تنظيم "أنصار الله"، وحسن فرحات من وحدة "الشمالي" للطائرات بدون طيار والصواريخ".وتابع: "إذا أخذنا في الاعتبار التجربة العملياتية لهذه الخلية، فإن المؤامرة التي يُحذَّر منها لبنان هي إطلاق صواريخ أو طائرات بدون طيار انتحارية تلقاها فرع حماس في لبنان وقد يطلقها رداً من جنوب لبنان".وختم:" في التقارير اليوم، لا توجد تفاصيل بخصوص الجهة التي نقلت المعلومات إلى جهاز الاستخبارات اللبنانية. ولا يسع المرء إلا أن يخمن أن هذه الرسائل تم نقلها عبر الوسيط الأميركي إلى لبنان أو عبر آليات تنسيق "اليونيفيل" في جنوب لبنان".