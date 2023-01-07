Advertisement

لبنان

"مواجهة قد تنطلق من الجنوب".. ماذا كشف تقرير إسرائيلي عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1026727-638087193870530935.jpg
Doc-P-1026727-638087193870530935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرَ موقع "إنتلي تايمز" الإسرائيلي تقريراً نسب فيه كلاماً إلى مصدر أشار إلى أن جهة غربية سلمت لبنان رسالة مفادها أن "حزب الله" سمح لناشطين من حركة "حماس" بحرية العمل في جنوب لبنان والتخطيط للعمل ضد إسرائيل، الأمر الذي سينتج عنه رد فعل عنيف.
Advertisement
 
وأشار الموقع إلى أن "الناشطين يتجهزون لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في أي مواجهة مقبلة"، وأضاف: "ومن النشطاء: نديم دوافشة  وأحمد حمدان عبد الله، وسمير بندي من الآليات الأمنية ومسؤول الاتصال مع تنظيم "أنصار الله"،  وحسن فرحات من وحدة "الشمالي" للطائرات بدون طيار والصواريخ".
 
وتابع: "إذا أخذنا في الاعتبار التجربة العملياتية لهذه الخلية، فإن المؤامرة التي يُحذَّر منها لبنان هي إطلاق صواريخ أو طائرات بدون طيار انتحارية تلقاها فرع حماس في لبنان وقد يطلقها رداً من جنوب لبنان".
 
وختم:" في التقارير اليوم، لا توجد تفاصيل بخصوص الجهة التي نقلت المعلومات إلى جهاز الاستخبارات اللبنانية. ولا يسع المرء إلا أن يخمن أن هذه الرسائل تم نقلها عبر الوسيط الأميركي إلى لبنان أو عبر آليات تنسيق "اليونيفيل" في جنوب لبنان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:06 | 2023-01-07
23:00 | 2023-01-07
23:09 | 2023-01-07
23:10 | 2023-01-07
23:44 | 2023-01-07
23:26 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website