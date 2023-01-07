على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 43200 و43300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 43300 و43500 ليرة للدولار الواحد.