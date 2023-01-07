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لبنان

الأسبوع المقبل.. نصرالله سيلتقي هذه الشخصية!

Lebanon 24
07-01-2023 | 13:21
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كشفت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3" أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سيلتقي منتصف الأسبوع المقبل، الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد طقوش في لقاء تعارف بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري".
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وبحسب الإذاعة، فإنّ "هذا اللقاء يأتي في إطار إعادة التموضع التي تجريها الجماعة باتجاه حزب الله والنظام في سوريا برعاية حماس".
 
 
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