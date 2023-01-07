الأسبوع المقبل.. نصرالله سيلتقي هذه الشخصية!

كشفت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3" أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سيلتقي منتصف الأسبوع المقبل، الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد طقوش في لقاء تعارف بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري".

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