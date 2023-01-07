"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لسلطان الطرب جورج وسوف، خلال تلقيه التعازي برحيل ابنه وديع جورج وسوف.وظهرت في الفيديو زوجة وسوف وهي تواسيه في صالون كنيسة مار نيقولاوس في الاشرفية، في حضور حشد من الفنانيين والمحبين والأصدقاء.وبحسب الفيديو، فقد خاطب وسوف زوجته قائلاً : "راح الغالي، راح وديع يا ام وديع".يشار الى ان وديع جورج وسوف توفي مساء أمس اثر مضاعفات تعرض لها بعد اجرائه عملية تكميم معدة.