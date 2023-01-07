مسؤولٌ عسكريّ إيراني: "حزب الله" ليس دولة!

أشار قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني إلى أنّ "حزب الله في لبنان ليس دولة ولا يملك الكثير من المعدّات، إلا أن عناصره هم أفرادٌ مُجاهدون ومؤمنون، واستلهموا ثقافة المقاومة من الثورة الإسلاميّة في إيران".

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وفي حديثٍ عبر وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اعتبر قاآني أنّ "لبنان وبدعم من حزب الله، ومن خلال اجتماعين فقط ومن دون إطلاق رصاصة واحدة، أخذ كلّ حقوقه من الحدود البحرية واحتياطيات الغاز والنفط، وهو أمرٌ غير مسبوق في العالم".

وفي سياق آخر، فقد رأى قاآني أنّ "أميركا ستُغادر المنطقة بشكلٍ مُخزٍ"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي أصبح مُخزياً ولا أحد مستعد للانضمام إليه"، وختم: "أبناء المُقاومة الفلسطينية وقفوا أمام هذا الجيش، ولم يسمحوا له بالتحرّك".