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لبنان

قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2023 | 14:20
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ المَصارف تتجهُ خلال الفترة المقبلة لإضفاء تعديلاتٍ على صرافاتها الآلية، ما يعني أنها قد تكون خارج الخدمة في أوقات خارج الدوام الرّسمي.
وبحسب المصادر، فإنّ هناك تعديلات جديدة ستطرأ على خاصيّة الإيداع التي قد تقبل ورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة، وتُضيف: "في حال صدور ورقة المليون ليرة أو الـ500 ألف ليرة، عندها فإن المصارف ستجدُ نفسها مُضطرة لأن تتلاءم تلك الأوراق النقدية مع الصرافات الآلية". 
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ولفتت المصادر إلى أنّ أمر تسوية الصرافات الآلية لتتواءم مع الأوراق النقدية المُزمع طرحها، سيجري تباعاً وفق الإمكانيات التقنية المُتاحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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