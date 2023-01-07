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لبنان

بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2023 | 15:05
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بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحت عنوان: "كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟"، وجاء فيه:
 
"في موزانةِ العام 2022، نصت المادة 111 على إعطاءِ زيادةٍ للعاملين والمتقاعدين في الادارات والمؤسسات العامة بما فيها المصالح المستقلة كموظفي شركة كهرباء لبنان ومصالح المياه وسكك الحديد وغيرها، اعتباراً من الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2022  تبلغ ضعفَي أساس الراتب الشهري، بالاضافة الى  ان كلّ موظفي الادارة العامة سيحصلون على غلاء المعيشة البالغة 1,925,000.
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وبحسب هذه المادّة، فإنه يجب ألا يقلّ إجمالي المساعدة الاجتماعيّة عن 5 ملايين ليرة لبنانية، وألّا تزيد عن 12 مليون ليرة. 
وبحسب دراسة أجرتها شركة "الدوليّة للمعلومات"، إذا كان أساس راتب الموظّف 2.5 مليون ليرة لبنانية، وبعد إضافة قيمة غلاء المعيشة (مليون و 925 ألف ليرة لبنانية) + المساعدة الاجتماعية بقيمة ضعفي الراتب أي 5 ملايين ليرة لبنانية، عندها سيُصبح مجموع الراتب 9 مليون و425 ألف ليرة لبنانية. 
أما إذا كان أساس راتب الموظف 7 ملايين ليرة، وبعد إضافة قيمة غلاء المعيشة (مليون و 925 ألف ليرة لبنانية) + المساعدة الاجتماعية بقيمة ضعفي الراتب أي 12 ملايين ليرة لبنانية، يصبح الراتب 20 مليوناً و 925 ألف ليرة لبنانية. 
وفعلياً، فإنّ كلفة القطاع العام قبل هذه الزيادات كانت 12 ألف مليار ليرة، أما اليوم فقد بلغت 30 ألف مليار ليرة لبنانية، أي زيادة بنسبة 60%، علماً أن موظفي القطاع العام انخفض من 320 ألف موظف إلى 280 ألف موظف، إما بسبب التقاعد أو نتيجة الاستقالة بسبب تدنّي قيمة الرواتب".
للإطلاع على المزيد من التفاصيل.. شاهدوا الفيديو المُرفق 
 

 
 
 
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