ما الذي تخشاهُ تل أبيب في لبنان؟ مسؤول في "حزب الله" يُجيب

أكّد مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" حسن حب الله أنّ "إسرائيل تعرف أن حسم المعركة مع جبهة المقاومة غير ممكن"، معتبراً أن "تل أبيب تخشى من تصاعد قوة ودور المقاومة اللبنانية، وتعيش حالة من الرعب من دخول فرقة الرضوان إلى أرض الجليل".

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وفي حديثٍ عبر وكالة "سبوتنيك"، قال حب الله: "مما لا شك فيه أن أيادي الفريق قاسم سليماني واضحة في تعاظم دور محور المقاومة التي أصبحت تحيط بفلسطين وأضحت تملك من الأسلحة ما سيغير قواعد الاشتباك ولذلك نحن ننظر إلى المستقبل بأمل كبير".

وأضاف: "هذا شيء واضح نقرأه من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومن خلال الصحافة الإسرائيلية، هناك مقاومة في لبنان فرضت ميزان القوى ولا تستطيع إسرائيل أن تقوم بأي عمل لأنها تخشى ردات الفعل وتخشى الإطاحة بالقرار الأممي 1701 الذي يؤمن لها حد أدنى من الهدوء".

ولفت إلى أنه "في المقابل، المقاومة في لبنان تحذر إسرائيل بأنه ممنوع تجاوز الخطوط الحمر في ما خصّ القدس، فهي عنوان أكبر من لبنان وهي عنوان المعركة ككل ونحن لن نترك الشعب الفلسطيني تأكله الذئاب الصهيونية".