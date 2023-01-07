"أخطر من النووي الإيراني".. كيف وصفت صحيفة إسرائيليّة "حزب الله"؟

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، عن أكبر خطر يهدد إسرائيل خلال الفترة المقبلة.



Advertisement

(سبوتنيك)

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مسؤولي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية يؤكدون أن "حزب الله" اللبناني هو أكبر تهديد لإسرائيل.وأفادت الصحيفة في نسختها الإنجليزية بأن خطر حزب الله ربما يكون أكبر وأخطر من البرنامج النووي الإيراني نفسه، رغم أن إيران تتصدر العناوين الرئيسية لكل وسائل الإعلام الاسرائيلية بأنها أخطر تهديد على إسرائيل، فإن مسؤولي المؤسسة الدفاعية في تل أبيب يعتقدون أن خطر "حزب الله" أعظم من النووي الإيراني.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "حزب الله" يمتلك ما يزيد على 150 ألف صاروخ، فضلا عن قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، وهي قوات "الرضوان"، التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر تهديد على إسرائيل.