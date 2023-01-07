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لبنان

بعد استقالتها.. هذا ما أوضحته رئيسة رابطة التعليم الثانوي في لبنان

Lebanon 24
07-01-2023 | 16:00
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نفت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ملوك محرز الخبر الذي أفاد بأن استقالتها من منصبها جاءت بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية.
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وأوضحت محرز في بيان أن "ما ورد في الخبر عار عن الصحة"، وأضاف: "الهيئة الادارية اجتمعت اليوم الساعة 11، وتمّت مناقشة كل الامور وطُرحت العودة مع اضراب واعتصام بين يومين ويوم واحد وبالتوافق مع بقية الروابط وبالفعل تم التوافق مع الروابط على تنفيذ اضراب واعتصام الاربعاء امام وزارة التربية".

وأضافت: "اما موضوع اسباب الاستقالة فقد تم شرحها ببيان واضح نشر عبر الاعلام".
 
 
 
 
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