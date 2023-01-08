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لبنان

جلسات انتخاب الرئيس تستأنف الخميس والمعارضة لن تنتقل الى الـ"Plan B"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 01:00
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يفترض ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم غد إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، الا ان مصير هذه الجلسة معروف قبل انعقادها على صعيد الترشيحات والأوراق البيضاء. وبحسب معلومات "لبنان 24 "فإن  قوى المعارضة لن تنتقل إلىplan b قريبا، وهي ستستمر في التصويت للمرشح  النائب ميشال معوض، ولن تقدم على خطوة ترتد سلبا على ما تسعى إلى تحقيقه. في حين أن  نواب "الثنائي الشيعي"و"نواب 8 آذار"، لن يتراجعوا عن الورقة البيضاء ما لم  يستشف حزب الله بوادر  إيجابية تجاه ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. الا ان الترقب سيكون  لاجتماع "تكتل لبنان القوي"يوم الثلاثاء في ظل التباين الحاصل حول القرار الذي سوف  يتم اتخاده قبل جلسة الخميس، ومرد ذلك ان توجه رئيس  التيار الوطني الحر جبران باسيل هو لتسمية مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية من وجهة نظره قد تتقاطع حوله بعض الكتل النيابية وبكركي ويقطع الطريق على فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، الا ان المعلومات المسربة  من "التيار الوطني الحر" تشير إلى رفض بعض النواب لترشيح اسم  من خارج التكتل،  الامر الذي  سيبقى على التصويت بالورقة البيضاء في جلسة الخميس مع بعض الاستثناءات التي لا تتجاوز الخطوط المرسومة، بانتظار ان يتبلور المشهد داخل "تكتل لبنان القوي"، علما ان بعض العونيين يعتبر  ان الهدف الاساس لباسيل سواء عبر حراكه أو لقاءاته او طرحه لبعض الاسماء، يبقى  منصبا على تعويم نفسه لرئاسة الجمهورية.
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