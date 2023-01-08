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لبنان

الانتخابات البلدية: قلق جديد يصيب"التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 01:15
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توقعت مصادر مطلعة ان يعمل "التيار الوطني الحر"على تأجيل الانتخابات البلدية المقررة قانونا في شهر أيار المقبل، خصوصا وأنه غير جاهز لخوضها تنظيميا، اضافة الى ان خروج الرئيس ميشال عون من الرئاسة  سيلعب دورا سلبيا على الواقع الشعبي ل"التيار".
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وبحسب المصادر "فإن التيار يشعر بأن المساعي الغربية لاجراء الانتخابات في موعدها يستهدفه بشكل مباشر خصوصا وأن واقعه الشعبي والحزبي تراجع بشكل كبير في الانتخابات النيابية الاخيرة".
وترى المصادر ان حصول الانتخابات البلدية في موعدها وخسارة "التيار"في العديد من البلديات التي كان قد فاز بها سيكون بمثابة ضربة سياسية جديدة يتلقاها".
يذكر ان  مجلس النواب كان صادق في  30 آذار 2022 على قانون "بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لمدة عام"، مقترحاً إجراءها في 31 أيار 2023.

لبنان

خاص

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