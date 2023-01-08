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لبنان

إجراءات متعددة بعد قصف مطار دمشق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 01:30
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على خلفية الغارات الاسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي واخرجته عن العمل بشكل كامل في الايام الماضية، بدأ حزب الله إجراءات امنية لافتة بين لبنان وسوريا.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الحزب يقوم بإجراءات متعددة استعداداً لاي تطور عسكري قد ينتج عن استمرار تل ابيب بالتصعيد ومحاولتها كسر قواعد الاشتباك مع الحزب في سوريا او لبنان".
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وتعتقد المصادر "ان التعامل الجدي من قبل حزب الله مع النوايا الاسرائيلية يعود بشكل اساسي الى عودة نتنياهو الى رئاسة الحكومة وإمكانية هروب تل ابيب الى الامام من الازمة الداخلية التي تعاني منها". 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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