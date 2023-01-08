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لبنان

"الكهرباء" بأيدي ثلاثة مراسلين حصراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 02:45
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لوحظ أن ثلاثة مراسلين محددين في مؤسسة تلفزيونية عريقة يتولون حصرا معالجة المواضيع الخاصة بالكهرباء والسجالات الاخيرة، مما يوحي بأن تنسيقا قويا يتم بينهم وبين  الجهة السياسية التي تدعمهم لتوجيه التقارير في اتجاهات محددة.
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