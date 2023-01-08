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لبنان

لماذا استأنفت المحطة حملتها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 04:15
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عُلم أن استئناف محطة تلفزيونية حملتها على مرجع رسمي جاء في اعقاب فشل محاولاتها عبر بعض سعاة الخير" التوصل الى ابرام"اتفاق تعاون اعلامي واعلاني"
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