تسعيرة "الدش" دوبلت!





عمد بعض أصحاب الكابلات التلفزيونية (الدش)الى رفع التعرفة من دون سابق إنذار.

فبعدما كانت التسعيرة الشهريّة 100 ألف ليرة لبنانيّة، أصبحت إبتداءً من بداية السنّة الجديدة 200 ألف ليرة لبنانيّة، علماً أنّ المحطات لا زالت هي ذاتها، كما أنّ جودة الصورة لم تشهد أيّ تحسّن يُذكر.

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