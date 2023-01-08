Advertisement

لبنان

الإيرانيّون عند عون.. ماذا يعني ذلك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1026820-638087684214906187.jpg
Doc-P-1026820-638087684214906187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت لافتةً الزيارة التي قام بها مؤخراً السفير الإيرانيّ في لبنان مُجتبى أماني لرئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون في دارته بالرّابية.
صحيحٌ أنَّ تلك الزيارة اتخذت طابعَ "التهنئة بالأعياد"، إلا أنّ التصريحات الصادرة بعدها كشفت عن وجود بحثٍ سياسي في مختلف الملفات.
Advertisement
من جهتها، اعتبرت مصادر سياسيّة مُراقبة أنَّ زيارة الإيرانيين إلى عون قد تحمل رسالةً عنوانها التأكيد على الحيثيّة السياسيّة للأخير لاسيما أنه كان من "الحلفاء الأساسيين" لـ"حزب الله"، وأضافت: "قد تكون هذه الإشارة من الإيرانيين دليلاً على أنّ العلاقة مع عون لم تنقطع، وأنّ الاتصالات معه مستمرّة وقائمة وإن جاء هذا الأمرُ بعد انتهاء ولايته".
إلى ذلك، فإنّ ما يظهر بشكل جلي هو أنّ الإيرانيين زاروا عون انطلاقاً من موقعه كرئيس سابق للجمهورية، وليسَ كطرفٍ سياسي أو شخصية تترأس "روحياً" تكتلاً نيابياً كبيراً.
وعمّا إذا كان الإيرانيّون سيقومون بزيارة مرتقبة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أجابت المصادر: "الأمرُ وارد في أي لحظة، ولكنّه مستبعد في الوقت الرّاهن، وقد نشهده لاحقاً، وإن حصل ستكون له دلالات سياسيّة كُبرى". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2023-01-08
04:26 | 2023-01-08
04:19 | 2023-01-08
04:15 | 2023-01-08
04:04 | 2023-01-08
04:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website