في محيط المطار.. هذا ما اكتشفه مواطنون ليلاً

لاحظ مواطنون يسلكون طريق بيروت - الأوزاعي ليلاً، وجود انتشارٍ لآليات مُصفحة من دون لوحات عند النقطة الأخيرة لمنطقة الأوزاعي باتجاه المطار.

وما يتبين هو أنّ هذه الآليات تضم عناصر أمنيين وتحمل على متنها أجهزة إضاءة لتنبيه المواطنين إلى وجودها عند أطراف الطريق.

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وبحسب ما يظهر، فإنّ تلك الآليات شبيهة جداً للآليات التي يستخدمها "حزب الله" في دوريّاته الأمنية داخل الضاحية الجنوبيّة لبيروت.