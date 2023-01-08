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لبنان
الموت يُغيّب والدة رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان"
Lebanon 24
08-01-2023
|
02:57
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غيّب الموت والدة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 9 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار ميخايل الرعائية فغال.
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