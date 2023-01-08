الموت يُغيّب والدة رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان"

غيّب الموت والدة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 9 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار ميخايل الرعائية فغال.