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لبنان

الدولار... اليكم أرقامه الصباحية

Lebanon 24
08-01-2023 | 03:05
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين43200 و43400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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