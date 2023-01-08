المشهدُ مؤلم جداً.. وصول جثمان وديع جورج وسوف إلى الأشرفيّة (صور)

وصل جثمان وديع جورج وسوف، عند الساعة 10.45 صباح اليوم، إلى كنيسة القديس نيقولاوس - الأشرفيّة، وذلك من أجل إقامة قداس الوداع.

ورفع أصدقاء وأشقاء الراحل النعش على الأكف وسط أجواء الحزن الشديد التي خيّمت على المعزين.