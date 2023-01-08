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لبنان

المشهدُ مؤلم جداً.. وصول جثمان وديع جورج وسوف إلى الأشرفيّة (صور)

Lebanon 24
08-01-2023 | 03:49
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وصل جثمان وديع جورج وسوف، عند الساعة 10.45 صباح اليوم، إلى كنيسة القديس نيقولاوس - الأشرفيّة، وذلك من أجل إقامة قداس الوداع.
 
ورفع أصدقاء وأشقاء الراحل النعش على الأكف وسط أجواء الحزن الشديد التي خيّمت على المعزين.
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