لحظاتٌ مُبكية.. هكذا بدا جورج وسوف في مراسم وداع نجله وديع! (صور)

رصدَت عدسات الكاميرات "سُلطان الطرب" جورج وسّوف خلال حضوره مراسم وداع نجله الراحل وديع في كنيسة القديس نيقولاوس - الأشرفية، صباح اليوم الأحد.

وظهر وسّوف بحالة تأثر شديدة وقد أحاط به أبناؤه وأفراد من عائلته إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين.