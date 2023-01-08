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لبنان

مُنسّق "العزم" في عكّار: نأمل استمرار مسار مكافحة الفساد

Lebanon 24
08-01-2023 | 04:19
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رأى المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين في بيان، أن "توقيف عشرات الموظفين على خلفية اتهامات بالرشوة، ايا تكن الأسباب والخلفيات، ربما يشكل بداية طريق المحاسبة التي يتمناها اللبنانيون، تمهيدا لعودة المال العام المنهوب، أو جزء منه على الأقل".
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وأمل أن "لا يكون ما حدث في النافعة والدوائر العقارية إجراء موسمياً او انتقامياً، أو يطال الموظفين الصغار فقط دون مشغليهم، بل ان يكون مساراً مستمراً لمكافحة الفساد، بدايته من الدائرتين المذكورتين".
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