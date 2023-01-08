ما حقيقة احتراق آلية عسكرية للجيش خلال مُداهمات دار الواسعة؟

تنفي قيادة الجيش الأخبار التي يجري تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة، وتدعو إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/XYbMR9JHBN
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2023
تنفي قيادة الجيش الأخبار التي يجري تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة، وتدعو إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/XYbMR9JHBN