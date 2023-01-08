ما حقيقة احتراق آلية عسكرية للجيش خلال مُداهمات دار الواسعة؟

نفت قيادة الجيش الأخبار التي يجري تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة - بعلبك.



ودعت إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.

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