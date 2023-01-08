Advertisement

لبنان

ما حقيقة احتراق آلية عسكرية للجيش خلال مُداهمات دار الواسعة؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1026841-638087741254999784.jpg
Doc-P-1026841-638087741254999784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت قيادة الجيش الأخبار التي يجري تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة - بعلبك.

ودعت إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.
Advertisement
 


وكانت قوّة من الجيش قد نفذت عمليات دهمٍ في بلدة دار الواسعة - البقاع بحثاً عن مطلوبين بجُرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش. للمزيد من التفاصيل إضغط هنا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-01-08
06:00 | 2023-01-08
08:37 | 2023-01-08
08:28 | 2023-01-08
08:06 | 2023-01-08
07:45 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website