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لبنان

ماذا طلبَ بشار الأسد بشأن جنازة وديع جورج وسّوف في سوريا؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:10
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ بلدة كفرون السوريّة، ستشهد استقبالاً حاشداً وجماهيرياً كبيراً لجثمان الراحل وديع وسوف، نجل "سلطان الطرب" جورج وسوف.
وبحسب القناة، فإنّ موكب الجثمان انطلق قبل قليل من الأشرفية باتجاه سوريا، مشيرة إلى أنَّ مراسم الاستقبال هناك والتي ستقام عند الساعة 5 عصر اليوم، تأتي بناء لتوجيهاتٍ من الرّئيس السّوري بشّار الأسد.
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وصباح اليوم، أقيم قداسٌ لراحة نفس وسّوف في كنيسة القديس نيقولاوس للرُّوم الأرثوذكس في الأشرفية، وذلك بحضورِ عائلة الرّاحل ومحبّيه وأصدقائه إلى جانب حشودٍ من الفنانين والإعلاميين.
ووصل جثمان وديع وسوف إلى الكنيسة قرابة الساعة 10.45 صباحاً، حيثُ رفع على الأكف إلى داخل الكنيسة في ظلّ صراخ وبكاء أهله ومحبّيه. 
 
ورصدَت عدسات الكاميرات "سُلطان الطرب" جورج وسّوف خلال حضوره مراسم وداع نجله الراحل، وقد ظهر بحالة تأثر شديدة. 
 
 

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