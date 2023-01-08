جميل السيّد عن بيان مصرف لبنان: جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"مصرف لبنان اليوم:"التّداول على منصة صيرفة هو مجموع ال$ الداخل إلى مصرف لبنان والخارج منه"!يعني:التداول مؤخراً بلغ مليار و١٦٧ مليون$،ومصرف لبنان يخسر في كل $ ما بين ٥ و ٨ آلاف ليرة،يعني خسر أكثر من ١٠٠ مليون$ في ٥ أيام وال$ طلوع!هي جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين".