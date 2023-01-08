جميل السيّد عن بيان مصرف لبنان: جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين

مصرف لبنان اليوم:
"التّداول على منصة صيرفة هو مجموع ال$ الداخل إلى مصرف لبنان والخارج منه"!
يعني:
التداول مؤخراً بلغ مليار و١٦٧ مليون$،
ومصرف لبنان يخسر في كل $ ما بين ٥ و ٨ آلاف ليرة،
يعني خسر أكثر من ١٠٠ مليون$ في ٥ أيام وال$ طلوع!
هي جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 8, 2023
مصرف لبنان اليوم:
"التّداول على منصة صيرفة هو مجموع ال$ الداخل إلى مصرف لبنان والخارج منه"!
يعني:
التداول مؤخراً بلغ مليار و١٦٧ مليون$،
ومصرف لبنان يخسر في كل $ ما بين ٥ و ٨ آلاف ليرة،