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لبنان

جميل السيّد عن بيان مصرف لبنان: جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:12
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"مصرف لبنان اليوم:
"التّداول على منصة صيرفة هو مجموع ال$ الداخل إلى مصرف لبنان والخارج منه"!
يعني:
التداول مؤخراً بلغ مليار و١٦٧ مليون$،
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ومصرف لبنان يخسر في كل $ ما بين ٥ و ٨ آلاف ليرة، 
يعني خسر أكثر من ١٠٠ مليون$ في ٥ أيام وال$ طلوع!
هي جريمة هروب للأمام على حساب أموال المودعين".
 
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