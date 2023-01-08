هذه حالة طقس لبنان خلال يومين.. هل من أمطارٍ آتية قريباً؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية من مديرية الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وبحسب الدائرة، فإنّ ضباباً محلياً سيتشكل على المرتفعات، ووسط وجود احتمال لتساقط أمطارخفيفة بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية مع رياح ناشطة تقارب أحياناً الـ50 كلم/بالساعة.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: طقس متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، نتيجة المنخفض الجوي المتمركز حالياً فوق مصر مما يؤدي الى أمطار خفيفة في الايام القادمة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

- معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم جزئياً حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع ضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

الإثنين:

غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، وهناك احتمال لتساقط أمطارخفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع رياح ناشطة تقارب أحياناً الـ50 كلم/بالساعة.

الثلاثاء:

غائم جزئيًاً مع احتمال تساقط امطارخفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما وتكون الرياح جنوبية ناشطة أغلب الأحيان.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 1 الى 15 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء صباحاً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65% .



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 20°م.



- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 6:43

- ساعة الغروب: 16:46