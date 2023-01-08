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لبنان

بكلمات مؤثّرة... هذا ما قاله جورج وسوف جونيور عن شقيقه وديع (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:31
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توجّه جورج وسوف جونيور لأخيه الراحل وديع بكلمات مؤثّرة، وقال "ما كنت متوقع يجي هل نهار فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب بيّك".

وأضاف خلال كلمة ألقاها في جنازة شقيقه وديع من كنيسة مار نقولا في الأشرفيّة: "عشت حياتك كلّها من أجل والدك".
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وتابع: "الجميع يعرف كم كان وديع خدوماً ويحبّ الجميع ويساعد الجميع".

وقال: "بالنسبة لي ولوالدي وشقيقي وشقيقتي ووالدتي وزوجتي "بطل قلها معنا الحياة"، وأنت قديس لنا في السماء ولم تمت بل سافرت".

وأضاف: "كيف سأعود إلى مزاولة عملي في قطر وكيف سأعود إلى منزلي؟، إنّها مشيئة ربنا، كم كنت أتمنّى بعد شهر عندما أصبح أباً أنّ تحمل إبنتي وتُعانقها، لا تخف، إسمك سيظل خالداً معها".

وتابع: "انت ما فليت ورح تضلّ فينا".
 
 

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