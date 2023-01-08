توقيف مطلوب في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من فصيلة أبي سمراء أوقفت المدعو "ع.ر" داخل منزله في منطقة ابي سمراء - طرابلس، واقتادته إلى التحقيق.



يُذكر أنّ الموقوف بحقه مذكرة توقيف لإطلاقه النار في وقت سابق.