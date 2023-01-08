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لبنان

توقيف مطلوب في أبي سمراء

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من فصيلة أبي سمراء أوقفت المدعو "ع.ر" داخل منزله في منطقة ابي سمراء - طرابلس، واقتادته إلى التحقيق.

يُذكر أنّ الموقوف بحقه مذكرة توقيف لإطلاقه النار في وقت سابق.
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أبي سمراء

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