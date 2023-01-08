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لبنان

توقيف مطلوب في حقّه عدّة مذكرات توقيف

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "ر.ر" في منطقة القبة، لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقه، وأُحيل إلى القضاء المختص.
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