توقيف مطلوب في حقّه عدّة مذكرات توقيف

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "ر.ر" في منطقة القبة، لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقه، وأُحيل إلى القضاء المختص.

Advertisement