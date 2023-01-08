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لبنان

العثور على جثة في خراج بلدة لبنانيّة... ماذا كشف الطبيب الشرعيّ بعد معاينتها؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:50
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عُثر على المواطن ع. م.ال جثة في خراج بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وعُلم أنّه بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.
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جثة

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