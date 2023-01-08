العثور على جثة في خراج بلدة لبنانيّة... ماذا كشف الطبيب الشرعيّ بعد معاينتها؟

عُثر على المواطن ع. م.ال جثة في خراج بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم أنّه بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.