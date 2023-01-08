18
o
بيروت
17
o
طرابلس
6
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العثور على جثة في خراج بلدة لبنانيّة... ماذا كشف الطبيب الشرعيّ بعد معاينتها؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على المواطن ع. م.ال جثة في خراج بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعُلم أنّه بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بعلبك... العثور على جثة عند مدخل المدينة
Lebanon 24
في بعلبك... العثور على جثة عند مدخل المدينة
08/01/2023 15:44:38
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على أشلاء جثة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن الجريمة المروّعة؟
Lebanon 24
العثور على أشلاء جثة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن الجريمة المروّعة؟
08/01/2023 15:44:38
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات بعلبك... الجيش يصدر بياناً ويكشف التفاصيل
Lebanon 24
إشتباكات بعلبك... الجيش يصدر بياناً ويكشف التفاصيل
08/01/2023 15:44:38
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتل "بعلبك الهرمل": الحوار بين مختلف الأفرقاء هو السبيل
Lebanon 24
تكتل "بعلبك الهرمل": الحوار بين مختلف الأفرقاء هو السبيل
08/01/2023 15:44:38
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة
بعلبك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يدمي القلوب.. والدة وديع جورج وسوف تبكي بحسرة (فيديو)
11:11 | 2023-01-07
07/01/2023 11:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مؤثرة لنجوم يبكون وديع وسوف.. وزياد برجي ينهمر بالدموع الى جانب سلطان الطرب (فيديو وصور)
Lebanon 24
مشاهد مؤثرة لنجوم يبكون وديع وسوف.. وزياد برجي ينهمر بالدموع الى جانب سلطان الطرب (فيديو وصور)
08:53 | 2023-01-07
07/01/2023 08:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-07
07/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
14:20 | 2023-01-07
07/01/2023 02:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
Lebanon 24
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
13:02 | 2023-01-07
07/01/2023 01:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2023-01-08
هل تنجح "الخطّة ب" التي تُعدّها "القوّات"؟
06:00 | 2023-01-08
خفايا عن "حزب الله".. ماذا وراء الكلام عن خليفة نصرالله؟
08:37 | 2023-01-08
كنيسة تتعرّض للإعتداء والتكسير... وهذه جنسيّة الفاعل
08:28 | 2023-01-08
قنبلة تنفجر بإبن الـ11 سنّة (صورة)
08:06 | 2023-01-08
رسالةٌ من السفيرة الفرنسية إلى اللبنانيين.. ماذا قالت؟
07:45 | 2023-01-08
مطلوبان للقضاء بجرائم مختلفة في قبضة قوى الأمن
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
08/01/2023 15:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact