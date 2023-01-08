عوده: المصلحة العامة تقتضي وقف التراشق الكلامي

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.



وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران عوده عظة قال فيها: "المصلحة العامة تقتضي وقف التراشق الكلامي وتعطيل الدولة، والعمل على إظهار الحقائق المطموسة في شتى القضايا التي مست قلب الوطن وأبنائه، ومصارحة المواطنين بشأنها، وإنصاف من يجب إنصافهم ومعاقبة من تجب معاقبتهم، بعيدا من الشعبوية والمتاجرة".

Advertisement

كذلك، اعتبر عوده أنّ "المصلحة العامة تقتضي العمل الحثيث من أجل إنهاض البلد وإعادة الحياة إلى مؤسساته وإداراته"، مؤكداً أن "كل ذلك لن يحصل ما لم ينتخب رئيس جديد للجمهوريّة".