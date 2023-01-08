أوقفتهما شعبة المعلومات أثناء سرقتهما كابلات كهربائية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت "ع.م" و"ع.ح" سوري الجنسية أثناء سرقتهما كابلات كهربائية بين بلانة الحيصة وتلمعيان في عكار.



وأثناء التحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، ودُوهمت منازلهما حيث تمّ العثور على كمية كبيرة من المسروقات.