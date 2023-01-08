مطلوبان للقضاء بجرائم مختلفة في قبضة قوى الأمن

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية في بلدة برقايل العكّارية المطلوب للقضاء:ه. ض. (مواليد عام 1978، لبناني) بحقّه:خلاصتَيْ حكم بجرم سلب سلاح أميري ومخدّراتمذكّرتَيْ إلقاء قبض بجرم مخدرات وجنايةمذكرة توقيف بجرم سلب.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص.وفي سياق متّصل، أوقفت قوّة من المجموعة المذكورة في محلة المدينة الصناعية- زحلة، المدعو:ه. م. (مواليد عام 1990، لبناني)المطلوب للقضاء بـ/3/ مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة وتبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة وسرقة أسلاك كهربائية، وسرقة.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.