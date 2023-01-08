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لبنان

مطلوبان للقضاء بجرائم مختلفة في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
08-01-2023 | 07:45
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية في بلدة برقايل العكّارية المطلوب للقضاء:

ه. ض. (مواليد عام 1978، لبناني) بحقّه:
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خلاصتَيْ حكم بجرم سلب سلاح أميري ومخدّرات
مذكّرتَيْ إلقاء قبض بجرم مخدرات وجناية
مذكرة توقيف بجرم سلب.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص.  

وفي سياق متّصل، أوقفت قوّة من المجموعة المذكورة في محلة المدينة الصناعية- زحلة، المدعو:

ه. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
المطلوب للقضاء بـ/3/ مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة وتبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة وسرقة أسلاك كهربائية، وسرقة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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