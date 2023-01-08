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لبنان

قنبلة تنفجر بإبن الـ11 سنّة (صورة)

Lebanon 24
08-01-2023 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قنبلة إنفجرت بالطفل ف.ع.ع البالغ من العمر 11 سنة، بالقرب من مدينة صور.
 
 
ونُقل إلى المستشفى من قبل فرق الإسعاف بحضور مخابرات الجيش.
 
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