قنبلة تنفجر بإبن الـ11 سنّة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قنبلة إنفجرت بالطفل ف.ع.ع البالغ من العمر 11 سنة، بالقرب من مدينة صور.

ونُقل إلى المستشفى من قبل فرق الإسعاف بحضور مخابرات الجيش.