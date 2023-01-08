كنيسة تتعرّض للإعتداء والتكسير... وهذه جنسيّة الفاعل

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حذر عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" مروان ملحمة في بيان، من "التدخل للإفراج عن الموقوف لدى القوى الأمنية والذي اعتدى على كنيسة أم الفقير في جبيل".وقال: "هذا الاعتداء على مقدساتنا سببه الإهمال المتمادي منذ فترة في جبيل من القيمين على المدينة، فبفضلهم جبيل باتت في الجاهلية وليس في العالمية".وكانت الكنيسة تعرضت فجر اليوم لاعتداء بتكسير محتوياتها والأيقونات فيها ورميها على الطريق. وألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل، وهو سوري الجنسية وبدأت تحقيقاتها معه.