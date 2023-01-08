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لبنان
كنيسة تتعرّض للإعتداء والتكسير... وهذه جنسيّة الفاعل
Lebanon 24
08-01-2023
|
08:37
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حذر عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" مروان ملحمة في بيان، من "التدخل للإفراج عن الموقوف لدى القوى الأمنية والذي اعتدى على كنيسة أم الفقير في جبيل".
وقال: "هذا الاعتداء على مقدساتنا سببه الإهمال المتمادي منذ فترة في جبيل من القيمين على المدينة، فبفضلهم جبيل باتت في الجاهلية وليس في العالمية".
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وكانت الكنيسة تعرضت فجر اليوم لاعتداء بتكسير محتوياتها والأيقونات فيها ورميها على الطريق. وألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل، وهو سوري الجنسية وبدأت تحقيقاتها معه.
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