وزير الزراعة: تسيير أمور الناس اولويات

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وخلال لقاء مع الإعلاميين في دارته في بلدة شعت في البقاع الشمالي، ان "الوضع الحالي على الساحة اللبنانية يستدعي ان يكون هناك اجتماع للحكومة، ولكن هذا الامر يبقى ضمن منطق كيفية عقد الحكومة لجلستها السابقة، اعتقد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيستمزج الاراء حيث لو دعي الافرقاء السياسيون للحكومة ستكون الجلسة مثمرة"، لافتا الى ان "تسيير أمور الناس اولويات، اما في ما خص الجدل الدستوري الحاصل فمكانه مجلس النواب، وليس في الإعلام او في الصالونات".

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