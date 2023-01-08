دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42900 و43100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 43200 و43400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.