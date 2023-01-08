ليال غادرت منزلها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- ليال حسين صليبي (مواليد عام 1996، لبنانيّة)التّي غادرت منزلها الكائن في بلدة بيت صليبي-خراج بلدة شمسطار في الساعة 13،30 من تاريخ 6/1/2023 ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر شمسطار في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 330678-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.