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لبنان

فيديو جديد لهيفا وهبي من عزاء وديع وسّوف يجتاح المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:11
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هيفا وهبي يرصدُ لحظة وصولها، أمس السبت، إلى صالون كنيسة مار نقولا - الأشرفية، لتقديم التعازي بوفاة وديع وسّوف، نجل "سلطان الطرب" الفنان جورج وسّوف.
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وخلال نزولها من السيارة التي وصلت عبرها، حاول عددٌ من الصحافيين أخذ تصريحٍ من وهبي، إلا أنّ الأخيرة رفضت ذلك وقالت أثناء دخولها إلى الكنيسة: "انترفيو بعزا.. معقول؟!".
 
ولقيَ هذا الفيديو رواجاً واسعاً بين الناشطين، وقد أثنى الكثيرون على موقف وهبي التي أكد احترام حُرمة الموت والعزاء، والالتزام بعدم التصريح في ظرفٍ صعب وحزين.
 

لبنان

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