فيديو جديد لهيفا وهبي من عزاء وديع وسّوف يجتاح المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هيفا وهبي يرصدُ لحظة وصولها، أمس السبت، إلى صالون كنيسة مار نقولا - الأشرفية، لتقديم التعازي بوفاة وديع وسّوف، نجل "سلطان الطرب" الفنان جورج وسّوف.

Advertisement

وخلال نزولها من السيارة التي وصلت عبرها، حاول عددٌ من الصحافيين أخذ تصريحٍ من وهبي، إلا أنّ الأخيرة رفضت ذلك وقالت أثناء دخولها إلى الكنيسة: "انترفيو بعزا.. معقول؟!".

ولقيَ هذا الفيديو رواجاً واسعاً بين الناشطين، وقد أثنى الكثيرون على موقف وهبي التي أكد احترام حُرمة الموت والعزاء، والالتزام بعدم التصريح في ظرفٍ صعب وحزين.