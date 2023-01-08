غرد النائب ملحم خلف عبر "تويتر" قائلاً: "أيُّ ظُلمة هذه التي أغرقنا فيها هؤلاء المتسلطون الفاشلون، في قضية الكهرباء؟! "فيول" قُبالة الشاطئ منذ أسابيع، وعلى عادتهم، لا حسّ لهم، لا قرار، لا مسؤولية، لا ضمير... بل نكد سياسي فارغ ومُكلِف للناس! كفى تعنُّتاً بالفَشل في إدارة الحدّ الأدنى مِن شؤون المواطن! مكانُكم الطبيعي: السجن!".

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